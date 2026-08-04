Construção do CAPS Infanto-Juvenil avança para fase de acabamentos em Mogi Guaçu

Unidade no Jardim Novo II terá 24 ambientes destinados ao atendimento especializado de crianças e adolescentes

A construção do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Mogi Guaçu entrou em uma nova etapa de execução, com serviços de acabamento e implantação da infraestrutura interna. A unidade está sendo construída no Jardim Novo II, na Zona Norte do município.

Segundo a Prefeitura, a obra segue dentro do cronograma estabelecido. Nesta semana, três equipes trabalham simultaneamente nas instalações elétricas, na colocação de drywall, na finalização do forro do teto e na preparação das paredes internas para a pintura.

Entre os serviços já concluídos estão a instalação de bancos de concreto na área lateral, o calçamento frontal do estacionamento e a colocação de piso intertravado nas laterais e nos fundos do prédio.

Também foram finalizados o teto, as calhas, o contrapiso interno, a laje, as instalações hidráulicas e de esgoto, o muro de fechamento e os contramarcos das janelas. O piso de granilite passa pelo processo de polimento final.

Com 718,80 metros quadrados de área construída, o CAPS Infanto-Juvenil terá 24 ambientes. A estrutura contará com sete salas para atendimentos individuais, duas salas para atividades coletivas e um espaço de convivência interna.

O projeto também prevê setores administrativos, arquivo, almoxarifado, cozinha, refeitório, recepção, sala de reuniões e rouparia.

A unidade terá cinco sanitários, sendo três adaptados para pessoas com deficiência. Na área externa, o estacionamento contará com 15 vagas destinadas a motocicletas e automóveis, além de uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência.

De acordo com o prefeito Rodrigo Falsetti, o espaço está sendo preparado para oferecer atendimento especializado e acolhedor para crianças e adolescentes.

“Estamos avançando com qualidade e dentro do prazo. O CAPS Infanto-Juvenil será um espaço moderno e acolhedor, que está sendo preparado para oferecer atendimento especializado para as nossas crianças e adolescentes. É um investimento que reforça ainda mais o nosso compromisso com a saúde mental”, afirmou.

A obra é executada pela Hype Construtora e acompanhada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade.