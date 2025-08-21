Contrato de Namoro: proteção e segurança jurídica nas relações afetivas

Você já ouviu falar no contrato de namoro? Esse documento vem ganhando espaço nos últimos anos porque ajuda a dar clareza às relações afetivas e a proteger os envolvidos de possíveis conflitos futuros. Embora o amor seja o principal fundamento de uma relação, o Direito entende que é importante também trazer segurança jurídica para determinadas situações.

O que é o contrato de namoro

O contrato de namoro é um documento firmado entre duas pessoas que estão em uma relação afetiva, mas que não desejam constituir união estável naquele momento. Ele tem como objetivo declarar que o relacionamento não gera efeitos patrimoniais típicos da união estável, evitando que, futuramente, uma das partes alegue que havia convivência com esse caráter e busque divisão de bens.

Diferença entre namoro e união estável

O ponto essencial para compreender a importância desse contrato está na diferença entre namoro e união estável. O namoro, ainda que seja público e duradouro, não tem como finalidade imediata a constituição de uma família. Já a união estável é reconhecida quando há convivência contínua, pública e com intenção de constituir família, o que gera efeitos jurídicos como a comunicação de bens adquiridos durante a relação.

Por que fazer um contrato de namoro

Esse contrato serve como uma ferramenta de prevenção, especialmente quando um dos parceiros possui patrimônio significativo ou deseja resguardar seus bens de futuras discussões. Ele demonstra a vontade clara das partes de manter a relação no campo afetivo, sem produzir efeitos patrimoniais. É importante lembrar que, para ter validade, deve ser formalizado por escrito, preferencialmente com assinatura em cartório, conferindo maior segurança jurídica.

Limites e cuidados

Vale destacar que o contrato de namoro não pode ser utilizado de forma fraudulenta. Se na prática a relação preencher os requisitos da união estável, o simples contrato não será suficiente para afastar seus efeitos legais. Por isso, ele deve refletir a realidade vivida pelo casal, servindo como instrumento de proteção quando realmente se trata de namoro.

Conclusão

O contrato de namoro é uma alternativa moderna para casais que desejam manter a liberdade do relacionamento sem que ele produza efeitos jurídicos indesejados. Ele oferece segurança, previne conflitos e garante que as escolhas pessoais sejam respeitadas. Em um cenário em que as relações estão cada vez mais dinâmicas, contar com esse instrumento pode ser a chave para evitar surpresas futuras.

Maria Vitória Savioli

Advogada – OAB/SP 510.185

Colunista do jornal O Regional