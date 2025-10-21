Coral Cidade de Itapira realiza 33º Encontro de Corais e encanta público

O Coral Cidade de Itapira realizou na noite do último sábado, 18 de outubro, o seu 33º Encontro de Corais, reunindo grupos convidados e um público de aproximadamente 600 pessoas no auditório do Instituto Bairral. O evento, já tradicional no calendário cultural itapirense, foi marcado por apresentações de alto nível, repertórios e figurinos variados.

Participaram desta edição o Coral Municipal de Aguaí, o Coral Cantigas e Modernas, de Santa Cruz das Palmeiras, o Coral Municipal de Cosmópolis e o Coral da Escola Estadual ‘Benedito Flores de Azevedo’, de Itapira, além do anfitrião Coral Cidade de Itapira, que abriu a noite.

Com 52 integrantes e regência de Marcela Cristina Pereira, o coral itapirense apresentou um repertório que foi do sacro ao popular, com acompanhamento dos músicos Luís Giovelli (piano) e Luciano Bola (percussão). Na sequência, o público pôde prestigiar o coro cênico da Escola Benedito Flores, seguido pelas apresentações dos corais visitantes, que encantaram com interpretações marcadas por figurinos criativos, coreografias e arranjos vocais de qualidade.

O presidente do Coral Cidade de Itapira, José Antônio Valverde, encerrou a noite parabenizando os grupos participantes e agradecendo ao público pelo prestígio. “Foi uma noite especial, em que todos puderam vivenciar a beleza do canto coral e apreciar o trabalho de grupos tão talentosos e diferenciados. Esse encontro é sempre uma celebração da arte e da união através da música”, destacou.

O Encontro de Corais é uma realização anual do Coral Cidade de Itapira e tem como objetivo promover o intercâmbio cultural entre grupos vocais, valorizando a música coral e fortalecendo a tradição musical do município. É realizado sempre no mês de outubro, em comemoração ao aniversário da cidade.

O Coral Cidade de Itapira foi fundado em 20 de março de 1979 e desde 1988 tem como regente a maestrina Marcela. O atual presidente é o coralista José Antonio Valverde. Possui apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e de empresas locais.