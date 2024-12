Corpo Carbonizado é Encontrado em Meio ao Fogo Próximo à CPFL em Jaguariúna

Na madrugada deste domingo, 8 de dezembro, um corpo carbonizado, possivelmente feminino, foi encontrado próximo à CPFL, no bairro Cruzeiro do Sul, em Jaguariúna. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por volta da meia-noite, após moradores locais relatarem a ocorrência de um incêndio e a presença do corpo.

A Polícia Civil de Jaguariúna assumiu a investigação, com foco na identificação da vítima e na apuração das circunstâncias do incidente. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade ou as possíveis causas que levaram ao trágico evento.