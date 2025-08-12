Corpo de mulher desaparecida há quase quatro meses é encontrado em Serra Negra; ex-marido confessa feminicídio

O corpo foi encontrado em área rural de Serra Negra, após o ex-marido indicar o local onde ela foi enterrada

O corpo de Beatriz Aparecida de Araújo Cruz, de 31 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (11) em uma área rural de Serra Negra (SP), no bairro Três Barras. O corpo foi localizado após o ex-marido, de 40 anos, confessar o crime e indicar à Polícia Civil o local onde havia enterrado a vítima.

Segundo a corporação, a confissão ocorreu durante continuidade das investigações, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas e do Corpo de Bombeiros de Serra Negra. Thiago, que já estava preso preventivamente desde 16 de junho, acompanhou a equipe e apontou o ponto exato do enterro.

O caso estava sob segredo de Justiça e vinha sendo investigado como feminicídio. O suspeito já respondia por sequestro, cárcere privado e descumprimento de medida protetiva de urgência, agora também responderá por ocultação de cadáver.

Desaparecimento e investigações

Beatriz desapareceu em 19 de abril, quando seguia para o trabalho na cidade. Câmeras de segurança registraram que o carro de Thiago esteve próximo ao local onde a mulher foi vista pela última vez, no mesmo horário. Segundo a Polícia Civil, vestígios de sangue também foram encontrados no veículo do suspeito e encaminhados para análise de DNA.

A mãe da vítima, Roseli Araújo, relatou a polícia que Beatriz possuía medida protetiva contra Thiago, concedida cerca de 20 dias antes do desaparecimento, devido a episódios de violência e ameaças. Ainda segundo a mãe, o ex-marido dizia que, caso fosse deixado, faria mal a ela e aos familiares.

No dia do desaparecimento, Beatriz não chegou ao trabalho e não utilizou o transporte por aplicativo que costumava contratar por segurança. A família registrou boletim de ocorrência, e desde então a Polícia Civil realizava diligências, inclusive com uso de cães farejadores.

Histórico de violência

Thiago e Beatriz foram casados por 14 anos e tinham um filho de 8 anos. Durante o relacionamento, segundo relatos da família, a vítima foi alvo de agressões e ameaças. O histórico de violência resultou na medida protetiva, que proibia qualquer contato do suspeito com Beatriz.

Com a localização do corpo, o caso segue em tramitação na Justiça. O inquérito com as provas reunidas já foi encaminhado ao Poder Judiciário de Serra Negra.