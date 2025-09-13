Corpo é encontrado em estádio de Pedreira ao lado de carteira com vestígios de sangue
Ocorrência foi registrada como morte suspeita; Polícia Civil investiga o caso ocorrido no bairro Parque Industrial
Um corpo masculino foi encontrado na manhã desta sexta-feira (12), dentro do Estádio Municipal localizado no bairro Parque Industrial, em Pedreira. Ao lado do corpo, foi localizada uma carteira com vestígios de sangue, o que reforçou a suspeita de que o caso possa envolver violência.
A Guarda Civil Municipal foi acionada por um funcionário da Secretaria de Esportes e, ao chegar ao local, constatou a presença do corpo com marcas de sangue no rosto e na área próxima. A Polícia Civil foi imediatamente informada, acionando a equipe da perícia técnica para realização dos procedimentos legais.
A ocorrência foi registrada como “encontro de cadáver com morte suspeita” pela Delegacia de Pedreira. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que auxiliarão na identificação da vítima e nas causas da morte.