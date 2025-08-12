CÓRREGO GUATIMAZINHO RECEBE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO

Foi iniciado na segunda-feira (11), o serviço de limpeza e desobstrução do leito do Córrego Guatimazinho, no distrito de Martim Francisco. A ação foi solicitada pelo subprefeito Moacir Januário no início do ano, depois que constatou o alagamento do trecho inicial da avenida Luiz Pilla, por ocasião de chuvas intensas.

O objetivo com a limpeza é acelerar o tempo de vazão do fluxo do córrego, removendo o excesso de vegetação e sedimentos que assorearam o leito desde a última intervenção, em 2020. A empresa Terradan Terraplenagem foi contratada para a execução do serviço, que compreende um trecho de 2,1 quilômetros.

O córrego está inserido no mapeamento de risco do município como área sensível a alagamentos e por percorrer boa parte da zona urbana do distrito, requer esse tipo de trabalho em períodos recorrentes. Os serviços são acompanhados tecnicamente pela Secretaria de Agricultura, gestora do contrato.

A previsão para conclusão dos trabalhos é de no máximo 20 dias, aproveitando assim o período de estiagem que facilita o deslocamento das máquinas e distribuição dos materiais retirados do leito.

Além do benefício à zona urbana, o serviço beneficia as propriedades rurais vizinhas ao córrego, evitando o alagamento constante e permanente das áreas de pastejo do gado, aumentando as áreas úteis das propriedades.