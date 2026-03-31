Corrida e caminhada da Renovias reúnem mais de 2 mil participantes e arrecadam 1 tonelada de alimentos

Evento gratuito, com entrega de kits aos participantes, foi realizado nas ruas de Mogi Mirim

Mogi Mirim foi palco, no último domingo (29/03), de mais uma etapa do Circuito UP Motion, evento gratuito de caminhada e corrida de rua que reuniu mais de 2 mil participantes. A iniciativa, patrocinada pela Renovias, teve como objetivo incentivar a prática esportiva e promover a qualidade de vida da população.

O evento arrecadou 1 tonelada de alimentos, destinada ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Mogi Mirim. Os itens serão encaminhados à Secretaria de Assistência Social, responsável pelo atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.

A largada aconteceu às 7h, no Espaço Cidadão, na região central da cidade. Antes, os participantes participaram de um aquecimento conduzido por profissionais de educação física, com alongamentos, atividades de dança e momentos de descontração.

Todos puderam escolher entre caminhada de 5 km e corridas de 5 km e 10 km, em um percurso que mobilizou atletas amadores e profissionais, além de famílias e moradores da região.

Viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Governo Federal, o projeto permite a destinação de parte de impostos para ações esportivas e sociais. Nesse contexto, a Renovias reforça seu compromisso com iniciativas que estimulam hábitos saudáveis e contribuem para o bem-estar das comunidades onde atua.

Os inscritos receberam kits contendo camiseta, gym bag, número de peito, chip de cronometragem (para as corridas), squeeze, boné, viseira e barra de cereal. Ao final das provas, todos os participantes que concluíram o percurso foram contemplados com medalhas, e os três primeiros colocados nas categorias geral masculina e feminina das corridas de 5 km e 10 km receberam troféus, entregues por funcionários da Renovias.

A etapa contou com o apoio da Prefeitura de Mogi Mirim, por meio das secretarias de Esporte e Lazer, Mobilidade Urbana, Cultura e Segurança Pública, e teve realização do Clube NG de Futsal e Futebol de Araras.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.