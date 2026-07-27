Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho recebem R$ 2,4 milhões em repasses de ISS

Valores foram destinados pela concessionária Rota das Bandeiras no primeiro semestre de 2026 e podem ser aplicados pelas prefeituras em diferentes serviços públicos

Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho receberam, juntos, R$ 2.430.127,92 em repasses de Imposto Sobre Serviços no primeiro semestre de 2026. Os recursos foram destinados pela concessionária Rota das Bandeiras aos municípios que integram o Corredor Dom Pedro.

Entre as três cidades, Cosmópolis recebeu o maior valor no período, com R$ 982.855,88. Artur Nogueira teve um repasse de R$ 784.144,60, enquanto Engenheiro Coelho recebeu R$ 663.127,44.

O repasse do imposto é realizado mensalmente e inclui valores relacionados à arrecadação das tarifas de pedágio, além da contratação de obras e serviços executados no sistema rodoviário.

A distribuição dos recursos provenientes dos pedágios considera a extensão das rodovias administradas pela concessionária dentro do território de cada município, conforme estabelecido no contrato de concessão.

Os valores passam a integrar a receita das administrações municipais e podem ser utilizados conforme a definição de cada prefeitura. Entre as possíveis áreas de aplicação estão saúde, educação, infraestrutura e manutenção de serviços públicos.

No total, os 17 municípios que compõem o Corredor Dom Pedro receberam R$ 35,7 milhões em repasses de ISS durante os seis primeiros meses de 2026. O montante representa crescimento de 5,30% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O Corredor Dom Pedro possui 297 quilômetros de extensão e conecta a Região Metropolitana de Campinas ao Vale do Paraíba. A malha inclui trechos de importantes rodovias que passam pela região, entre elas a Professor Zeferino Vaz.

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