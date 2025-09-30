Cosmópolis inaugura sua primeira microfloresta com o plantio de 202 árvores nativas

Projeto prevê criação de novas áreas verdes em terrenos ociosos para preservação da fauna, flora e melhoria do microclima local

Na manhã desta segunda-feira (29), a Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), inaugurou a primeira microfloresta do município. A ação ocorreu ao lado da ponte José Inocêncio, na entrada da cidade, e contou com o plantio de 202 árvores nativas da biodiversidade regional.

O projeto tem como objetivo utilizar áreas ociosas para a implantação de microflorestas, promovendo benefícios ambientais e sociais. Entre eles estão a melhoria do microclima, a proteção e cobertura do solo, o estímulo à preservação da fauna e flora, além da criação de abrigos naturais para aves.

De acordo com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a iniciativa reforça o compromisso ambiental da atual administração.

“As microflorestas são uma forma de ampliar as áreas verdes e garantir mais qualidade de vida para os moradores, além de deixar um legado positivo para as futuras gerações”, destacou a pasta.

A Prefeitura informou ainda que novas áreas estão sendo avaliadas para receber projetos semelhantes, consolidando a estratégia de expansão de espaços verdes no município.