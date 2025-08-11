Cosmópolis recebe 1º Encontro de Motos nos dias 22, 23 e 24 de agosto

Evento na Praça do Rodrigo terá shows de rock, exposições, gastronomia e entrada solidária.

Cosmópolis será palco, entre os dias 22 e 24 de agosto, do 1º Encontro de Motos, um evento que promete movimentar a cidade com potência, estilo e liberdade sobre duas rodas. A programação, realizada com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, terá como cenário a Praça do Rodrigo e reunirá motociclistas, colecionadores, entusiastas e admiradores do universo das motos.

Durante os três dias, o público poderá conferir shows de rock, barracas com comidas e bebidas, food trucks, expositores de motos e produtos especializados, além de atividades temáticas e espaço para toda a família.

A entrada é gratuita, mas os organizadores incentivam a participação solidária com a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado às entidades assistenciais da cidade.

O evento é aberto a toda a população e promete ser uma experiência única para os apaixonados por motos e música.