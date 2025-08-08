Cosmópolis recebe 200 cestas básicas!

O município recebeu 200 cestas básicas enviadas pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (7). A entrega foi recebida pela Presidente Voluntária do Fundo Social de Solidariedade de Cosmópolis, Isabel Teixeira Felisbino, acompanhada da Secretária de Promoção Social, Francisca Oliveira.

Essa importante parceria, que vem se fortalecendo nos últimos anos, reforça o compromisso da administração municipal com as famílias que mais precisam.

As cestas serão destinadas às famílias que já estão cadastradas e em acompanhamento pelas equipes dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).