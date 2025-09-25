Crack é apreendido e uma pessoa é presa em operação conjunta realizada em Holambra

Ação mobilizou forças policiais de quatro cidades e cumpriu mandados de busca em nove residências

Na manhã desta quinta-feira (25), uma operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil de Holambra, com apoio das GCMs de Campinas, Amparo e Jaguariúna, resultou na prisão de uma pessoa e na apreensão de 27 pedras de crack. A ação, denominada Operação Impacto, teve como objetivo combater o tráfico de drogas e reforçar a segurança da região.

Ao todo, participaram da operação 25 policiais, 24 guardas e 24 viaturas. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em residências localizadas nos bairros Imigrantes (4), Parque dos Ipês (4) e Palmeirinha (1). Durante as buscas, além do entorpecente, foram encontrados R$ 200 em dinheiro em duas casas. Cães farejadores também deram apoio à ação.

De acordo com a corporação, a operação faz parte de um trabalho integrado e contínuo de enfrentamento ao tráfico, com foco na proteção da comunidade e na intensificação da segurança em Holambra e cidades vizinhas.