CRAS promove roda de conversa sobre combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realizou, nesta terça-feira (19), uma roda de conversa com adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em uma ação realizada dentro da campanha Maio Laranja, mês de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A atividade aconteceu na Estação Cultura I e reuniu cerca de 20 participantes em um momento de diálogo, reflexão e troca de experiências, reforçando a importância da proteção, do respeito e da garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

O encontro contou com a participação da conselheira tutelar Aline Murilo Costa, que conduziu dinâmicas e conversas com os jovens, abordando temas relacionados à prevenção, ao reconhecimento de situações de violência e à importância da denúncia como instrumento de proteção.

Segundo o psicólogo Reinaldo Silvério, responsável pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a iniciativa também teve como objetivo aproximar os adolescentes do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar, fortalecendo os vínculos com a rede de proteção e ampliando o acesso à informação.

A ação faz parte das atividades desenvolvidas ao longo do Maio Laranja, campanha nacional voltada à conscientização, prevenção e enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, reforçando a importância da informação e do diálogo como ferramentas de proteção.