Criança Alfabetizada: Mogi Guaçu bate meta com melhor indicador entre cidades da região

Indicadores divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) na última sexta-feira, 11 de julho, apontam expressivo avanço de Mogi Guaçu no percentual de crianças alfabetizadas na idade certa – até o 2º ano do ensino fundamental. O município saltou de 51,4% em 2023 para 63,47% em 2024, superando a meta local para o período e o desempenho das demais cidades da região.

Os dados integram o índice Criança Alfabetizada, desenvolvido como parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). Ele é elaborado com base nas avaliações conduzidas pelos Estados, em parceria com os municípios, a partir de organização do Inep – e leva em conta a capacidade de leitura de palavras, frases e textos curtos; de localização de informações explícitas em textos de até seis linhas; entre outras habilidades de leitura e compreensão demonstradas pelos estudantes.

“Superamos, em 2024, a meta estabelecida para nossa cidade para o ano de 2025. É uma conquista importante e que demonstra, na prática, os bons resultados do trabalho de toda a equipe da Rede Municipal e dos investimentos feitos pela administração”, avalia Paulo Paliari, secretário de Educação de Mogi Guaçu.

Para o prefeito Rodrigo Falsetti, “o resultado “indica que temos uma equipe qualificada, professores e profissionais de ensino comprometidos e que estamos no caminho certo”, disse. “É uma vitória dos nossos alunos e um incentivo para que sigam progredindo”.

O levantamento abrangeu 5.312 municípios que participaram das avaliações tanto em 2023 quanto em 2024. Desses, 58% (3.096 cidades) registraram crescimento no percentual de alunos alfabetizados. Na região, Mogi Mirim alcançou 57,70%; Estiva Gerbi 51,58%; Conchal 55,54%; Itapira 62,18%; Aguaí 58,41%; Espírito Santo do Pinhal 61,16%; e Limeira 62,75%.

Com a continuidade da avaliação, o MEC espera garantir um acompanhamento mais efetivo das metas firmadas com estados e municípios por meio do CNCA.