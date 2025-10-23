Criminoso procurado por homicídio é preso pela Polícia Militar em Itapira

Abordagem ocorreu na manhã desta quinta-feira (23) no Jardim Guarujá; jovem de 19 anos era procurado por crime cometido quando ainda era menor de idade

A Polícia Militar de Itapira prendeu na manhã desta quinta-feira, dia 23, um jovem de 19 anos que estava sendo procurado pela Justiça por envolvimento em um homicídio cometido quando ainda era menor de idade.

De acordo com a corporação, os policiais receberam informações sobre um mandado de busca e apreensão expedido contra o indivíduo. Com base nos dados recebidos, as equipes iniciaram diligências nos endereços informados, incluindo a residência e o local de trabalho do suspeito.

Ele foi localizado no bairro Jardim Guarujá. Ao avistar a viatura da PM, tentou se afastar rapidamente e entrou em um barracão de recicláveis, onde trabalha. O jovem foi abordado em seguida e, durante a revista, nada de ilícito foi encontrado.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Itapira, onde o mandado foi cumprido e o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.

A ação reforça o trabalho da Polícia Militar no cumprimento de ordens judiciais e no combate à criminalidade no município.