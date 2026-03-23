Criminosos armados invadem condomínio e fazem casal de idosos refém em Amparo

Oito homens participaram da ação em bairro residencial e fugiram após roubos; um dos veículos foi localizado na capital paulista

Oito criminosos armados invadiram um condomínio residencial e assaltaram dois imóveis na manhã de domingo, 22, no bairro Morro das Pedras, em Amparo.

Em uma das residências, um homem de 75 anos e uma mulher de 76 foram feitos reféns durante a ação. Os suspeitos levaram diversos pertences de valor. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem das demais pessoas rendidas.

De acordo com a Guarda Municipal, um dos objetos roubados possuía rastreador, o que permitiu a identificação dos veículos utilizados na fuga. Um dos carros foi localizado na região de Paraisópolis, na capital paulista, mas nenhum suspeito foi preso.

O outro veículo utilizado pelos criminosos ainda não foi encontrado. O caso segue sob investigação.

Foto: Junior Mosca Amparo

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