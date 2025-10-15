Cruzeiro do Sul defende liderança no Superveteranos de Jaguariúna neste domingo

Quarta rodada do Campeonato Municipal será disputada em dois campos e reúne sete equipes na briga pela classificação

O Campeonato Municipal de Futebol Superveteranos 2025 continua neste domingo, dia 19, com a disputa da quarta rodada da primeira fase. A competição é organizada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

Com um grupo único formado por sete equipes, o destaque até o momento é o Cruzeiro do Sul, que lidera a tabela de forma isolada com 5 pontos em 3 partidas, somando uma vitória e dois empates. A equipe volta a campo neste fim de semana defendendo a liderança.

Confira os jogos da rodada:

📍 Domingo, dia 19 – Campo do Azulão

• 8h – Máfia x Guerreiros Unidos

• 10h – Engra x Unidos do Floripa

📍 Domingo, dia 19 – Campo Américo Antonietti

• 8h – Cruzeiro do Sul x Independente

A competição segue movimentando os campos da cidade e reunindo atletas veteranos em partidas marcadas pela experiência, competitividade e espírito esportivo.

Foto: Diego Monarin