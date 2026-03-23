Cruzeiro do Sul e Juventus farão a final do Campeonato de Futebol Veteranos em Jaguariúna
Equipes garantiram vaga na decisão após semifinais disputadas no Campo do Azulão; final acontece no próximo domingo
As equipes do Cruzeiro do Sul e Juventus disputarão a final do Campeonato de Futebol Veteranos de Jaguariúna 2026, após vencerem seus compromissos nas semifinais realizadas no domingo, 22, no Campo do Azulão.
No primeiro confronto, o Cruzeiro do Sul, que se classificou com a última vaga na fase inicial, surpreendeu o então líder Independente e venceu por 2 a 1, garantindo presença na grande decisão.
Já na segunda partida, Juventus e Máfia empataram em 2 a 2. Com melhor campanha ao longo da competição, o Juventus assegurou a classificação para a final.
De acordo com a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, a final será disputada no próximo domingo, dia 29, no Campo do Azulão. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.
A decisão está marcada para as 9h, com o confronto entre Cruzeiro do Sul e Juventus.
Foto: Thiago Carvalho
