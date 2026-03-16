Cruzeiro do Sul garante última vaga nas semifinais do Futebol Veteranos de Jaguariúna
Empate com o Independente na última rodada definiu os quatro classificados para a próxima fase do campeonato
Foi realizada no domingo, 15 de março, a última rodada da primeira fase do Campeonato de Futebol Veteranos de Jaguariúna 2026, competição promovida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.
Mesmo com o empate sem gols diante do Independente, o Cruzeiro do Sul garantiu a última vaga para as semifinais do torneio.
A rodada contou com três partidas. No Campo do Azulão, o Juventus venceu a Máfia por 2 a 1, enquanto o Unidos do Floripa goleou a Inter por 9 a 1. Já no campo Altino Amaral, Cruzeiro do Sul e Independente empataram em 0 a 0.
Com os resultados, a classificação final da primeira fase ficou definida com o Independente na liderança, com 11 pontos, seguido por Juventus, com 10, Máfia, com 9, e Cruzeiro do Sul, com 7 pontos. Unidos do Floripa terminou com 6 pontos e a Inter não pontuou na competição.
As semifinais acontecem no próximo domingo, dia 22 de março, no Campo do Azulão. Às 8h, o Independente enfrenta o Cruzeiro do Sul. Em seguida, às 10h, Juventus e Máfia disputam a outra vaga na final.
