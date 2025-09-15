CRUZEIRO E ENGRA SÃO OS CAMPEÕES DO AMADORZÃO DE JAGUARIÚNA

As equipes Cruzeiro e Engra são as grandes campeãs do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Jaguariúna 2025. As finais das taças Prata e Ouro foram realizadas no último sábado, dia 13 de setembro, no campo do Azulão. O Amadorzão foi promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

Pela Taça Prata, o Cruzeiro conquistou seu primeiro título ao derrotar o Vila Nassif nos pênaltis (4 a 2), após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Já pela Taça Ouro o Engra derrotou o Coringão pelo placar de 1 a 0 e levou mais uma taça de campeão do Amadorzão de Jaguariúna.

O artilheiro da Taça Prata foi Rodrigo Iseis, do Juventude, e o goleiro menos vazado foi Ricardo Santos, do Vila Nassif.

Pela Taça Ouro, José Pedro, do Aliança, foi o artilheiro da competição, e Gabriel Augusto, do Engra, foi o goleiro menos vazado.

Segundo a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, no total 26 equipes participaram do Amadorzão 2025, sendo 18 na Taça Prata e oito na Taça Ouro.

Fotos: Diego Monarin