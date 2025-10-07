Cultura Rock agita Artur Nogueira com Bad Coming e Will Duka & Banda Stars nesta quinta-feira

Evento gratuito será realizado na Réplica da Estação, a partir das 20h, com repertório repleto de clássicos do rock

A cidade de Artur Nogueira recebe nesta quinta-feira, dia 9 de outubro, mais uma edição do Cultura Rock, evento tradicional que movimenta o cenário musical local. A programação acontece na Réplica da Estação, a partir das 20h, com entrada gratuita.

Nesta edição, sobem ao palco as bandas Bad Coming e Will Duka & Banda Stars, prometendo uma noite de muita energia e clássicos do rock nacional e internacional.

A Bad Coming traz uma proposta sonora marcada pela influência dos anos 2000, misturando metal com pop e uma performance cheia de atitude e bom humor. Com guitarras pesadas, dois bumbos e letras marcantes, a banda celebra a música como forma de diversão.

Já a Will Duka & Banda Stars chega com um repertório variado, interpretando sucessos de bandas como Metallica, Pearl Jam, Evanescence, Kansas, Pitty, Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses, System of a Down e Queen. A formação reúne músicos experientes que imprimem técnica, presença de palco e paixão pelo rock.

O Cultura Rock é uma iniciativa de um grupo de amigos, com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, e acontece sempre na segunda quinta-feira de cada mês, valorizando artistas locais e a cena independente.

imagem ilustrativa