Curso do Senar forma profissionais especializados em manutenção de tratores

Curso gratuito sobre tratores agrícolas abre oportunidade para quem quer trabalhar no agro

Capacitação promovida pelo SENAR durante a Brazil Equipo Show (BES) terá turmas diárias de 4 a 7 de agosto, em Jaguariúna (SP)

Quem pretende ingressar no mercado de máquinas agrícolas ou atualizar conhecimentos terá uma oportunidade gratuita durante a Brazil Equipo Show (BES) 2026. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), a feira promoverá o curso “Tratores Agrícolas – Sistemas e Operação”, integrante da programação do BES Capacita, com turmas diárias de 4 a 7 de agosto, às 10h e 15h, no Red Eventos, em Jaguariúna (SP).

Realizada em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP), os Sindicatos Rurais e a Yanmar, a capacitação reúne auls teóricas e práticas sobre operação de tratores agrícolas, normas de segurança, regulagem, manutenção e boas práticas de utilização dos equipamentos.

O curso é voltado tanto para quem deseja ingressar na profissão quanto para operadores que buscam atualização técnica diante da evolução das máquinas utilizadas no campo. A proposta é preparar profissionais para operar equipamentos com mais segurança, eficiência e produtividade.

As inscrições são gratuitas e os participantes devem ter 21 anos ou mais, ensino fundamental completo e realizar o credenciamento para visitação da Brazil Equipo Show.

Além da exposição de máquinas e equipamentos, a Brazil Equipo Show amplia sua programação de qualificação profissional com cursos gratuitos voltados aos setores do agronegócio e da construção, aproximando fabricantes, instituições de ensino e mercado de trabalho.

SERVIÇO

• Curso: Tratores Agrícolas – Sistemas e Operação

• Programação: BES Capacita

• Datas: 4, 5, 6 e 7 de agosto de 2026

• Horários: 10h e 15h (turmas diárias)

• Local: Red Eventos – Jaguariúna (SP)

• Inscrições: Link

• Credenciamento para visitação da feira:Link

• Mais informações:Link

• Instagram: @equiposhow | @stofeiras

• Realização: STO Feiras e Eventos