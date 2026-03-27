Curso gratuito para gestantes está com inscrições abertas no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu

Encontro acontece no dia 31 e aborda cuidados com a gestação, parto e pós-parto

A gestação e o parto são momentos marcantes na vida da mulher, mas também podem ser acompanhados por dúvidas e inseguranças. Com o objetivo de desmistificar esse período, oferecendo informação de qualidade e promovendo a autoconfiança das futuras mães, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu (HSF) realizará o Curso de Gestantes no próximo dia 31.

Com o tema “Cuidar e Amar”, o encontro acontecerá a partir das 13h, no auditório do HSF. O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas até sexta-feira (27) pelo WhatsApp (19) 99938-4563. Cada gestante poderá levar um acompanhante.

A programação será conduzida por uma equipe multidisciplinar do hospital. Durante o curso, serão abordados temas fundamentais para uma gestação mais tranquila e segura, como cuidados com a saúde, preparo para o parto e orientações para o pós-parto.

Os organizadores destacam que a iniciativa contribui para a redução do medo e da ansiedade, além de promover hábitos saudáveis, auxiliar na identificação precoce de possíveis complicações e orientar sobre as melhores formas de cuidado. O curso também fortalece o vínculo familiar, ao envolver acompanhantes nesse processo.

“A iniciativa tem grande importância tanto para a saúde da mãe e do bebê quanto para o bem-estar emocional e a preparação da família. Mais do que informação, é um apoio real em um momento de intensas transformações”, ressaltam os profissionais.

*Serviço:*

*Curso de Gestantes “Cuidar e Amar”*

Gratuito

31/03 – 13 horas

Auditório do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu

Rua Inácio Franco Alves, nº 561 – Parque Cidade Nova

Inscrições até 27/03 pelo WhatsApp (19) 99938-4563.