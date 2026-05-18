DAE de Santo Antônio de Posse passa a contar com atendimento digital pelo WhatsApp

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio do Departamento de Água e Esgoto (DAE), disponibiliza à população um novo canal de atendimento digital via WhatsApp. A iniciativa chega para oferecer mais praticidade e agilidade aos moradores, facilitando o acesso aos serviços sem a necessidade de deslocamento.

Com a novidade, os usuários poderão entrar em contato de forma rápida e simples, diretamente pelo celular, tornando o atendimento mais acessível e eficiente para o dia a dia da população.

O atendimento já está disponível pelo WhatsApp: (19) 93300-4465.

Além de facilitar o acesso aos serviços, o cadastro dos moradores no sistema será fundamental para a construção de uma base de contatos. No futuro, a ferramenta permitirá ampliar a comunicação direta com a população, possibilitando o envio de informações importantes, avisos e comunicados direcionados, inclusive por regiões e bairros, tornando o atendimento cada vez mais ágil e próximo dos moradores.

O prefeito Ricardo Cortez destacou a importância da iniciativa para aproximar os serviços públicos da população. “Hoje a tecnologia precisa estar a serviço das pessoas. Estamos trazendo mais facilidade para o dia a dia dos moradores e, ao mesmo tempo, construindo uma ferramenta que permitirá uma comunicação ainda mais rápida e eficiente no futuro. A ideia é facilitar a vida da população e manter todos cada vez mais conectados aos serviços do município.”

A implantação do atendimento digital faz parte das ações de modernização dos serviços públicos, buscando ampliar os canais de comunicação e aproximar ainda mais o atendimento da população. A orientação é para que os moradores salvem o número e realizem o cadastro para fortalecer esse novo canal de comunicação.