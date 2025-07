Dário Saadi marca presença na abertura do 10º Congresso Brasileiro de Soja e Mercosoja

Evento começou na noite desta segunda-feira, 21, e segue até dia 24 em Campinas com o objetivo de discutir pilares da cadeia produtiva da soja

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou na noite de segunda-feira, 21 de julho, da abertura do 10º Congresso Brasileiro de Soja e Mercosoja, realizado em Campinas, no Expo D. Pedro. “Agradeço a escolha de Campinas para fazer um evento tão importante. Um setor que representa 7% do PIB e gera mais de 2 milhões de empregos, sem dúvida, é fundamental não só para a economia, mas também para garantir a segurança alimentar do País e de parte do mundo”, disse Dário.

O objetivo do evento, que segue até esta quinta-feira, 24 de julho, é debater os principais pilares da cadeia produtiva da soja, com foco na agregação de valor e no desenvolvimento de uma agricultura sustentável, com base tecnológica e inovação digital. O Congresso é itinerante e a cada ano acontece em uma região produtora de soja no País. Em 2025, foi a vez do Sudeste e Campinas foi a cidade escolhida para sediar o evento.

}Na abertura, da qual o prefeito Dário participou, o presidente do Conselho de Administração da Embrapa, Carlos Ernesto Augustin, que representou o ministro da Agricultura e Pecuária, disse que a missão do Brasil na área agrícola vai além de seus limites territoriais. “Temos que pensar em extravasar as nossas fronteiras, seja vendendo produtos, plantando. Temos terra, temos expertise, técnicos, estradas, portos e máquinas, podemos dobrar a produção brasileira em dez anos”, pontuou.

O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Guilherme Campos Junior, por sua vez, destacou que o Brasil tem a agricultura mais sustentável e competitiva do planeta. “Isso foi conquistado com muito trabalho, tecnologia, inovação e plano de Estado dando meios para que a agricultura pudesse se desenvolver”, afirmou.

Já a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, que já presidiu da Embrapa Digital, localizada em Campinas, destacou a honra de estar na cidade para o evento e relembrou a importância das parcerias para o ecossistema de inovação, citando, por exemplo, o papel de institutos estaduais como o Instituto Agronômico de Campinas.

Crédito: Rogério Capela

Evento é realizado na Expo D. Pedro e vai até esta quinta-feira, 24

Também participaram da mesa de inauguração do evento o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luis Rua; o presidente da Faesp/Senar, Tirso Meirelles; o chefe-geral Da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno e o presidente do X Congresso Brasileiro de Soja e Mercosoja 2025, Fernando Augusto Henning.

Mais de 2.000 congressistas participam do evento, entre pesquisadores, profissionais do agronegócio, produtores e acadêmicos. O Congresso é um dos principais eventos no mundo envolvendo todo o complexo soja. Essa edição é comemorativa aos 50 anos da Embrapa Soja, uma das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e tem como tema “100 anos de soja no Brasil: pilares para o amanhã”. O evento também tem uma feira tecnológica que possibilita a interação entre os participantes.

Pesquisa da soja em Campinas

Além da Embrapa Digital, Campinas também sedia a Embrapa Territorial. São duas unidades das 43 da empresa no Brasil. O município também conta com o IAC, que realiza diversas pesquisas em soja, envolvendo melhoramento genético, manejo de solo e tecnologias Agrícolas. Já a Cati, também com sede na cidade e unidades regionais, apoia produtores no Estado por meio de Assistência Técnica e Pesquisas sobre Soja.