De Jaguariúna para o Timão: Gabriel, de 9 anos, realiza sonho e é aprovado na base do Corinthians

Morador de Jaguariúna, garoto começou em escolinhas da cidade, passou por peneira e hoje é atleta registrado na Federação Paulista de Futebol

Do campo de society em Jaguariúna para o gramado do Parque São Jorge, em São Paulo. Assim tem sido a trajetória do pequeno Gabriel, de apenas 9 anos, que se tornou atleta da base do Corinthians após uma jornada marcada por talento, dedicação e apoio incondicional da família. Morador do bairro Santa Cruz, ele é hoje motivo de orgulho para a cidade — e inspiração para outros jovens sonhadores.

A paixão pela bola e os primeiros passos

Segundo a mãe, Fabiane, o amor pelo futebol nasceu com Gabriel. “Ele sempre gostou de bola, acho que já nasceu com isso. Tudo que ele fazia, precisava ter a bola junto, era visível o quanto ele amava”, conta.

Com apenas 6 anos, Gabriel começou a jogar em escolinhas de futebol society em Jaguariúna, onde logo se destacou. Aos 8, buscou mais desafios e passou a frequentar uma segunda escolinha da cidade, com maior participação em campeonatos e treinos em campo de grama. “Ele treinava duas vezes por semana na antiga e aos finais de semana na nova, com campeonatos e atividades mais intensas”, lembra a mãe.

O dia da chance: peneira no Corinthians

A virada começou com um convite inesperado. Um treinador da nova escolinha chamou Gabriel para um treino extra, em uma quinta-feira. Sem que soubessem, havia um olheiro do Corinthians observando os garotos. “Ele ia escolher três para levar à peneira, e eu fui um deles”, conta Gabriel.

Fabiane e o marido, Ronaldo, foram pegos de surpresa. “Dá um frio na barriga. A gente tenta incentivar o que ele quer ser, e essa chance foi um presente.”, relembra Fabiane.

A peneira aconteceu em outubro. Foram quatro dias de avaliações no clube, com treinos fechados para os pais. No fim, Gabriel foi um dos selecionados para o “Projeto Piloto”, uma etapa preparatória com treinos semanais no Tatuapé, zona leste da capital. Para participar, a família precisou reorganizar a rotina.

“Eu consegui um acordo de home office com a empresa para levá-lo. Meu marido ficou apreensivo no começo, mas sabíamos que era um sonho que valia a pena tentar”, relata Fabiane. A escola também colaborou, permitindo que Gabriel saísse um pouco mais cedo nos dias de treino.

Aprovado na base

Durante seis meses no Projeto Piloto, Gabriel enfrentou uma rotina dura e viu colegas chegarem e outros serem dispensados. A cada treino, a incerteza: “Teve dia em que 30 garotos foram dispensados. A gente ficava apreensivo o tempo todo”, relembra a mãe.

Mas Gabriel seguiu firme. Em maio, foi escalado para um amistoso entre o Projeto Piloto e a base do Corinthians. Ele se destacou, foi capitão do time e marcou gol. Pouco depois, foi chamado para dois treinos com a base oficial. Ao final, veio a notícia: Gabriel estava aprovado. “Ganhei o uniforme e assinei o contrato. Fiquei muito feliz”, diz, sorridente.

Desde 3 de junho, Gabriel é oficialmente atleta da base do Corinthians, com registro na Federação Paulista de Futebol. Ele treina duas vezes por semana em São Paulo, continua jogando pela escolinha de Jaguariúna e já disputou dois torneios: a Caraguá Cup, onde foi vice-campeão e o Terrão Cup, em que foi premiado como craque de uma das partidas, campeonato com 792 jogadores inscritos, divididos em 20 equipes, onde foram campeões.

Futuro em construção

Apesar da rotina intensa, a família mantém os pés no chão. “A gente reforça sempre a importância da humildade. Ele ainda é uma criança e precisa aprender com tudo isso”, diz Fabiane.

Gabriel sonha alto. “Quero jogar futebol para sempre”, afirma, com a certeza de quem já deu passos gigantes. E, se depender da dedicação, ele ainda vai muito longe.

“Enquanto tivermos condições, vamos apoiar. Se um dia ele decidir parar, tudo bem. Mas hoje, esse é o sonho dele”, finaliza a mãe.