De laboratório científico em Campinas a trilhas tropicais e montadora de veículos: veja nove visitas guiadas gratuitas do Summit Agenda SP+Verde

Jardim Botânico é um dos locais no roteiro de passeios do Summit Agenda SP+Verde. Foto: Divulgação

Visitantes serão transportados para experiências que conectam desenvolvimento sustentável, inclusão social e preservação ambiental

O Summit Agenda SP+Verde, evento internacional pré-COP 30 realizado em São Paulo, levará os visitantes a passeios guiados por locais como Jardim Botânico, Fazenda do Carmo e a fábrica da Scania para a apresentação de projetos sustentáveis. A iniciativa é do Governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e Universidade de São Paulo (USP) e ocorre entre os dias 4 e 5 de novembro. As atividade são gratuitas, com o transporte levando os participantes do Villa-Lobos até os espaços com práticas inovadoras de sustentabilidade.

Durante dois dias, os participantes poderão conhecer iniciativas de mobilidade sustentável, economia circular, pesquisa científica, preservação ambiental e turismo de base comunitária. As visitas foram planejadas para aproximar o público de experiências concretas que geram impacto social e ambiental positivo.

Conheça os projetos e a programação de visitas:

Summit Agenda SP+Verde, dia 4 de novembro 9h às 17h – Os visitantes poderão explorar o Polo de Ecoturismo de Parelheiros, vivenciando o turismo de base comunitária e experiências em meio à natureza. O território tem grande importância devido à sua riqueza ambiental e às ações de conservação. Seu marco central é a Praça Júlio Cesar de Campos, onde estão a Igreja de Santa Cruz e a estátua em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus, importante figura da literatura brasileira e moradora de Parelheiros.

9h às 12h30 – A Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus receberá os visitantes para um passeio que demonstra o motivo do local ser referência em processamento mecanizado de materiais recicláveis. A unidade homenageia a escritora e ex-catadora de papéis, símbolo de resistência e valorização do trabalho dos catadores.

12h30 às 17h – Durante a visita à fábrica da Scania, os visitantes conhecerão de perto soluções para descarbonização e mobilidade sustentável promovidos pela empresa.

14h às 18h30 – Sirius – CNPEM em Campinas é uma das mais avançadas infra estruturas científicas do Brasil e permite pesquisas em nível atômico e molecular.

O laboratório conta com instalações multiusuárias, acessíveis à comunidade científica nacional e internacional, e dispõe de equipamentos de alta tecnologia que possibilitam a realização de centenas de pesquisas acadêmicas e industriais todos os anos, por milhares de pesquisadores.

Campus do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas. Foto:Divulgação

Summit Agenda SP+Verde, dia 5 de novembro 9h às 15h –

O público poderá percorrer trilhas no Parque Fazenda do Carmo, conhecendo técnicas de preservação ambiental e apreciando florestas tropicais. O parque forma o maior remanescente de Mata Atlântica da zona leste de São Paulo, contrastando com a intensa urbanização ao seu redor.

9h30 às 12h30 – A Solvi, em Caieiras, é referência em valorização de resíduos e produção de biocombustíveis. A visita demonstrará as práticas de gestão ambiental, inovação tecnológica e como é possível unir eficiência produtiva com responsabilidade socioambiental.

9h30 às 12h30 – A visita guiada “Rota do Hidrogênio em São Paulo” oferece uma imersão única nas iniciativas que colocam o Brasil na liderança global da transição energética. O percurso tem início na planta piloto de produção de hidrogênio a partir do etanol, desenvolvida pelo Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa (Research Centre for Greenhouse Gas Innovation – RCGI-USP) e instalada na Universidade de São Paulo.

9h30 às 13h – O Jardim Botânico de São Paulo abrirá suas portas para que os visitantes possam conhecer coleções botânicas, laboratórios de pesquisa ambiental e exposição sobre a cultura dos povos originários.

14h30 às 17h30 – A programação será finalizada com a visita ao Centro de Desmontagem Veicular da Stellantis, o primeiro do tipo no Brasil. Os participantes poderão conhecer práticas de economia circular, com reaproveitamento e reciclagem de componentes automotivos, observando como a indústria automobilística transforma resíduos em novos recursos e contribui para a sustentabilidade.

A participação em qualquer visita é gratuita, mas exclusiva para convidados que já retiraram o ingresso na plataforma Sympla. É necessário preencher o formulário de inscrição com o código do ingresso, e as informações detalhadas de cada roteiro serão enviadas por e-mail. Todas as rotas partem e retornam ao Parque Villa-Lobos.

Mais informações sobre programação, visitas guiadas e retirada antecipada de ingressos em: https://www.agendaspmaisverde.org.br.

Sobre o evento

O Summit Agenda SP+Verde é um evento pré-COP realizado pelo Governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e USP. O encontro reunirá especialistas, lideranças e representantes da sociedade para debater o desenvolvimento sustentável e economia verde. Uma estrutura completa está sendo preparada no Parque Villa-Lobos, com cinco palcos, rodada de negócios, área de inovação, Casa da Circularidade, espaço gastronômico e atrações culturais.

As discussões serão organizadas em quatro eixos temáticos: Finanças Verdes, Resiliência e o Futuro das Cidades, Justiça Climática e Sociobiodiversidade, e Transição Energética e Descarbonização. Uma trilha de economia circular percorrerá todos os palcos e se estenderá à Casa da Economia Circular, oferecendo vivências, workshops e experiências sob curadoria do Movimento Circular.

Na área de inovação, universidades, institutos e distritos tecnológicos debaterão o papel da pesquisa e da tecnologia na transformação climática de São Paulo. No palco principal, a economia verde será o centro do debate, com a presença de lideranças políticas e convidados especiais.

A expectativa é receber 5 mil pessoas por dia, incluindo comitivas internacionais, representantes de governos, academia, iniciativa privada, investidores e organizações do terceiro setor.

Fonte Agência SP