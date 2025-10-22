De olho nas estrelas: Observatório Municipal de Campinas abre para o público às sextas e domingos

Visitas noturnas permitem observar o céu por telescópios, aprender sobre constelações e viver uma experiência científica e poética ao ar livre

Quem gosta de astronomia — ou apenas de se encantar com o céu — tem um bom motivo para visitar o Observatório Municipal “Jean Nicolini”, em Campinas. O espaço, localizado no distrito de Joaquim Egídio, abre as portas ao público todas as sextas-feiras e domingos, das 18h às 21h, com entrada permitida até 20h30.

Durante as noites de observação astronômica, os visitantes são convidados a explorar o universo através dos telescópios do observatório. Monitores explicam fenômenos cósmicos, formação de estrelas e planetas, curiosidades sobre a Lua e outros temas que despertam a imaginação e o interesse científico.

Antes do céu escurecer completamente, o público pode visitar o acervo do local e conhecer as dependências do Observatório. Quando a noite cai, a experiência se torna ainda mais mágica: o grupo é levado para a área externa, onde ocorre uma apresentação do céu daquela noite. Com o auxílio de canetas laser, os astrônomos apontam estrelas e constelações, transformando o aprendizado em um verdadeiro espetáculo visual.

Os ingressos são vendidos no local e na hora, apenas em dinheiro. A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) para estudantes com carteira. Crianças de até 6 anos e pessoas acima de 60 anos têm entrada gratuita.

Vale lembrar que o Observatório não abre em dias nublados ou chuvosos, quando as condições climáticas impedem a observação do céu. Também permanece fechado aos sábados e segundas-feiras.

• Serviço – Observatório Municipal “Jean Nicolini”

Quando: Sextas e domingos, das 18h às 21h (portões fecham às 20h30)

Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia) | Entrada gratuita para crianças até 6 anos e adultos acima de 60

Pagamento apenas em dinheiro

WhatsApp: (19) 3733-7380 (somente mensagens de texto)

observatorio.municipal@campinas.sp.gov.br