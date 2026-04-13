Decisão do Veterano consagra o Real como campeão

Após quase dois meses de competição, o Campeonato Municipal de Futebol Veterano foi encerrado no último sábado, 11 de abril, no Estádio Municipal José Ferreira Neto, com a vitória do Real Veteranos sobre o CSKA Amigos por 2 a 0, garantindo o título da 14ª edição do torneio.

A conquista teve um significado especial para o Real Veteranos, que vinha de dois anos consecutivos chegando à final sem conseguir levantar a taça e, desta vez, conseguiu superar o desafio e ficar com o título.

A final foi marcada pelo equilíbrio, mas o Real Veteranos foi mais eficiente nas oportunidades criadas e confirmou a vitória com dois gols na decisão. Ao longo da competição, a equipe demonstrou evolução, superando um início irregular e ganhando consistência nas fases decisivas.

Além do título, a competição também premiou os destaques individuais e coletivos. O artilheiro foi Wanderley, do Real Veteranos, com 7 gols, que também foi eleito o craque da final. Já o goleiro menos vazado foi Leonardo, do CSKA Amigos, com apenas 5 gols sofridos. A equipe mais disciplinada do campeonato foi o Rincão.

O campeonato, já consolidado no calendário esportivo do município, reuniu seis equipes formadas por atletas com mais de 35 anos, contou com a realização de 18 partidas e registrou 61 gols marcados, evidenciando o alto nível técnico e o equilíbrio entre os participantes.

A competição foi organizada pelo Departamento de Esportes, com apoio das secretarias de Educação, Saúde e Segurança Pública, e teve boa presença de público na grande final.

Com o encerramento do torneio, o município já se prepara para as próximas disputas. As inscrições para o 4º Campeonato de Futebol Amador Society 2026 seguem abertas, com mais informações pelos telefones (19) 3896-4762 ou (19) 99712-7125.