Defesa Civil alerta para risco extremo de queimadas na região de Campinas

Baixa umidade do ar e calor intenso favorecem incêndios florestais e exigem atenção redobrada da população

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de risco elevado para queimadas entre esta segunda-feira (29) e a próxima sexta-feira (3), incluindo a região de Campinas. O aviso considera a combinação de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar, que favorecem a rápida propagação do fogo em áreas de vegetação seca, pastagens e terrenos abertos.

De acordo com o Mapa de Risco de Incêndio, divulgado pela Defesa Civil estadual, Campinas e outras regiões do interior paulista, como Bauru, Sorocaba, Araraquara e Ribeirão Preto, estão classificadas no nível de emergência — o mais alto da escala de quatro estágios (baixo, alto, alerta e emergência).

A Sala de Situação SP Sem Fogo segue monitorando o clima e os focos de calor, permitindo que as ações de prevenção e combate sejam antecipadas. Isso possibilita o remanejamento de brigadistas e equipamentos para os locais e horários de maior risco, otimizando a resposta às ocorrências.

Além do impacto ambiental, as queimadas também colocam em risco a saúde da população, especialmente de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, podendo provocar crises de asma, bronquite e outros problemas graves.

Orientações da Defesa Civil à população:

Não use fogo para limpeza de terrenos, áreas agrícolas ou pastagens

Não descarte bitucas de cigarro em áreas de vegetação

Evite atividades ao ar livre nos períodos mais secos do dia

Redobre os cuidados com pessoas vulneráveis

Em caso de emergência, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193

Fonte Agência SP