Defesa Civil de Artur Nogueira é homenageada por atuação em grave incêndio

Equipe recebeu Moção da Câmara de Jaguariúna nesta terça (2), que reconheceu apoio da equipe nogueirense em incêndio de grandes proporções

Na noite desta terça-feira (2), a Defesa Civil de Artur Nogueira recebeu uma Moção de Congratulações e Louvor da Câmara Municipal de Jaguariúna. A homenagem reconhece o trabalho da equipe nogueirense no combate ao incêndio de grandes proporções que atingiu área de vegetação na zona rural do município em agosto.

O município foi representado pelo Diretor de Defesa Civil Cícero Gomes e pelo agente de Defesa Civil Rafael Tetzner Rossetto.

O prefeito Lucas Sia (PL) parabenizou a equipe. “Nossa Defesa Civil sempre atua com excelência no combate a incêndios em nosso município, e nesta situação não poderia ser diferente. É um orgulho ver nosso time sendo reconhecido pelo trabalho sério e dedicado.”

Equipes de outros municípios da região também foram homenageadas durante a sessão.