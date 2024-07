Defesa Civil de Campinas divulga balanço parcial da Operação Estiagem

Crédito: Divulgação

Entre os meses de maio a julho foram captados 257 focos de incêndio por meio de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

A Operação Estiagem 2024 ocorre todos os anos entre o dia 1º de maio até 30 de setembro

A Defesa Civil de Campinas apresentou na manhã desta quarta-feira, 24 de julho, balanço parcial da Operação Estiagem. Desde o dia 1º de maio até 22 de julho, foram captados 257 focos de incêndio por meio de imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Também foram emitidos boletins de baixa Umidade Relativa do Ar (URA) e de altas temperaturas.

A baixa umidade do ar deixou Campinas em estado de alerta (quando a URA fica abaixo de 20%) nesta terça-feira, 23 de julho, quando o índice chegou a 18,5%, segundo o Instituto Agronômico de Campinas. “O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é que a umidade fique acima de 60%”, destacou o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado. “É importante tomar algumas medidas quando a URA está baixa como, por exemplo, consumir bastante água, umidificar o ambiente com toalhas molhadas, regar os jardins e se proteger do sol”, destacou. A Defesa Civil emitiu 27 boletins de baixa Umidade Relativa do Ar (URA), 23 deles de Estado de Atenção (quando o índice fica abaixo de 30%) e 4 de Estado de Alerta, durante a Operação Estiagem.

Nesta época do ano, com a queda da umidade relativa do ar, a vegetação fica mais seca e aumenta o número de queimadas, segundo o Tenente Borges, do Corpo de Bombeiros. “O incêndio sempre começa com uma ação do homem, nunca começa sozinho”, disse Borges.

Ele lembra que se alguém for visto ateando fogo em terrenos e mata, deve ligar para o 190 da Polícia Militar, para fazer a denúncia. “Mas o principal é a realização de ações preventivas de manter os terrenos limpos, não jogar lixo em terreno baldio, não fazer a queimada da folha que foi varrida, da grama que cortou ou do lixo, porque normalmente é o que desencadeia esses incêndios grandes em áreas de vegetação e pode atingir até residências”, explica Borges. O Tenente lembra que como a Umidade Relativa do Ar está baixa, qualquer foco de incêndio favorece a piora da qualidade do ar, o que pode desencadear doenças respiratórias na população no geral.

Em relação a emissão de boletins, no mês de junho foram emitidos quatro boletins de baixa temperatura, quando os índices ficaram abaixo de 13 graus centígrados. Em 2023, nos primeiros dois meses da Operação Estiagem foram emitidos 34. No mês de maio, também houve emissão de quatro boletins de onda de calor, e 12 de altas temperaturas, sendo que o maior índice registrado foi de 34.6 graus centígrados, no dia 4 de maio.

Conheça os índices da URA que requerem cuidados

Estado de Atenção: URA entre 21 e 30%, quando o índice fica abaixo de 30%, além das orientações passadas pelo diretor da Defesa Civil, também deve-se evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas.

Estado de Alerta: URA entre 12 e 20% é preciso observar as recomendações do estado de atenção; evitar aglomerações em ambientes fechados; usar soro fisiológico para olhos e narinas.

Estado de Emergência: URA abaixo de 12% além de observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta; determinar a suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados, entre 10h e 16h; durante as tardes, manter com umidade os ambientes internos, principalmente quarto de crianças, hospitais etc.

Operação Estiagem

A Operação Estiagem 2024 ocorre todos os anos entre o dia 1º de maio até 30 de setembro. Durante esses quatro meses, período mais seco do ano, quando aumenta o risco de incêndio em área de cobertura vegetal, baixa a vazão dos mananciais e a umidade relativa do ar, e há quedas bruscas de temperatura, as ações de prevenção e monitoramento são intensificadas na cidade. A operação foi oficializada pelo Decreto n° 23.324, publicado no Diário Oficial do Município (https://portal.campinas.sp.gov.br/diario-oficial).