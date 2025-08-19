Defesa Civil estadual alerta para ventos fortes e veranico em São Paulo

Dois fenômenos consecutivos exigem atenção redobrada: rajadas intensas entre terça e quarta e, na sequência, período de calor atípico com risco de queimadas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para dois fenômenos meteorológicos que vão atingir o território paulista nesta semana. Entre terça-feira (19) e quarta-feira (20), a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve intensificar os ventos em todas as regiões do Estado, com rajadas de intensidade forte a muito forte.

Esse cenário pode provocar queda de árvores e galhos, destelhamento de construções, danos à rede elétrica e até dispersão de focos de incêndio em áreas de vegetação. No litoral, há previsão de forte agitação marítima, com riscos para embarcações e possíveis danos em estruturas próximas às praias. A Defesa Civil orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, mantenha distância de cabos elétricos rompidos e redobre a atenção em áreas abertas e rodovias.

Chegada do veranico

Logo após a passagem do ciclone, o Estado deve enfrentar outro fenômeno que exige cuidado: o veranico. A partir de quarta-feira (20), uma massa de ar seco associada a um bloqueio atmosférico favorecerá dias de calor intenso e baixa umidade. O fenômeno, que pode durar de três a cinco dias, deve elevar as temperaturas a níveis próximos aos do verão, com máximas de 33°C em Bauru, 37°C em São José do Rio Preto e 31°C na capital paulista, cerca de 5°C acima da média para o período.

Reunião da Operação SP Fogo definiu ações de prevenção e resposta

Nesta segunda-feira (18), os órgãos integrantes da Operação SP Sem Fogo reuniram-se para tratar das ações de prevenção e resposta para esta semana em razão do aumento dos riscos gerados pelos ventos forte e veranico.

Além do coronel PM Henguel Ricardo Pereira, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, participaram da reunião a Secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, diretores da Defesa Civil do Estado, representantes de todo o sistema municipal de Defesa Civil, Secretaria de Agricultura, agências reguladoras de serviços públicos, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia e membros do setor produtivo sucroenergético. O encontro teve como objetivo planejar ações preventivas diante das condições meteorológicas, reforçando que todo o sistema estará de prontidão para atender à população.

A combinação de calor e ar seco aumenta significativamente o risco de queimadas. A Defesa Civil reforça a importância de não utilizar fogo para limpeza de terrenos, não queimar lixo e evitar o descarte de bitucas de cigarro às margens de rodovias.

Em caso de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199.