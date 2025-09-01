DEFINIDOS OS SEMIFINALISTAS DAS TAÇAS PRATA E OURO DO AMADORZÃO

Os semifinalistas da Taça Prata do Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025 -, promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna, foram definidos na rodada deste final de semana. Os confrontos decisivos, bem como os da Taça Ouro, acontecerão no próximo sábado e domingo, dias 6 e 7, todos no Campo do Azulão.

Quartas de Final Taça Prata – Azulão

Máfia 0 x 3 Jardim Eliza e Roseira de Baixo 3 x 2 Roseira

Cruzeiro 2 x 1 Cachorro da Neblina e Vila Nassif 3 x 3 Amigos do Floripa

Semifinais Taça Prata – Azulão

Sábado, 14h: Jardim Eliza x Vila Nassif

Domingo,8h: Roseira de Baixo x Cruzeiro

Semifinais Taça Ouro – Azulão

Sábado, 16h: Engra x Aliança

Domingo,10h: Coringão x Peralta

De acordo com o regulamento da competição, não há vantagem para nenhum time semifinalista. Igualdade no tempo normal, leva a decisão da vaga para as disputas de pênaltis.