DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO PASSA A ATENDER NO JAGUAR CENTER PLAZA

A Prefeitura de Jaguariúna informa que o Departamento de Protocolo passará a atender em novo endereço a partir desta sexta-feira, dia 27 de março. O setor, atualmente localizado na Avenida Maranhão, será transferido para uma sala no Jaguar Center Plaza, na Rua Cândido Bueno, nº 1.299, sala 4, no térreo.

De acordo com a administração municipal, a mudança faz parte de um processo de reorganização dos serviços, visando oferecer mais comodidade e eficiência no atendimento à população.

O horário de funcionamento do Departamento de Protocolo permanece inalterado, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Foto: divulgação