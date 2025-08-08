Depois da febre do morango, vem aí a Laranja do Amor

Doce será lançado com exclusividade na Festa da Laranja 2025

Em Limeira, o morango do amor é coisa do passado. Agora, a grande expectativa é para o lançamento da Laranja do Amor, um dos destaques gastronômicos da 13ª Festa da Laranja de Limeira, que será realizada entre os dias 21 e 24 de agosto, no Parque Cidade.

O doce, criado exclusivamente para a festa, promete conquistar o público com sabor, criatividade e um toque de nostalgia. A inspiração veio do sucesso recente do morango do amor, que virou tendência em várias cidades do Brasil.

A Laranja do Amor é feita a partir de um brigadeiro cremoso com sabor de laranja, que envolve um morango fresco em seu interior. A finalização é com uma camada de caramelo crocante, formando um doce com textura e sabor surpreendentes. O formato lembra o de uma pequena laranja, remetendo à temática da festa.

A criadora da Laranja do Amor é Stephani Priscila de Pádua, da Lika Confeitaria e Café. Ela conta que a receita foi um acerto logo de primeira. “Como já trabalhávamos com o morango do amor, que foi o carro-chefe da nossa loja logo que viralizou, adaptar a receita para criar a laranja do amor foi um processo natural e muito prazeroso. Queríamos algo que fosse único e que tivesse tudo a ver com a festa”, explica.

Além da Laranja do Amor, a Festa da Laranja também trará outras novidades gastronômicas como a coxinha de cacau com laranja, pastel de brigadeiro de laranja, churros de laranja, lanche de pernil com molho especial de laranja, massas artesanais com molho de laranja, burguer feito na parrilha com maionese de laranja, entre outros. “Os expositores da praça de alimentação estão surpreendendo. Nesta edição teremos um número ainda maior de pratos salgados e doces feitos com a fruta símbolo do evento”, declara Fábio D´Andrea, organizador do evento.

Shows

A 13ª Festa da Laranja contará com shows incríveis. Na abertura do evento, 21 de agosto, às 20h, quem sobe ao palco é o irreverente Digão (Raimundos), com muito rock e diversão. No dia seguinte, 22 de agosto, às 20h, a animação fica por conta da dupla Márcio e Douglas, com um repertório sertanejo que promete não deixar ninguém parado.

No sábado, 23 de agosto, o clima será de nostalgia começa às 16h com Lucas Elias e Banda Estação Flashback, além de Kim, da Banda Catedral, às 20h, que irá tocar sucessos que marcaram gerações. Para encerrar a festa em grande estilo no domingo, 24 de agosto, a programação musical terá início às 12h com shows de Rick Lima, Glaucy Sousa, Bruno Valentte e dos sertanejos Zé Neto e Vinicios, prometendo animar o público até altas horas.

Todos os dias do evento contarão com a animação, discotecagem e locução de Daves dos Santos, que garantirá uma experiência divertida e envolvente para o público.

A entrada será gratuita, mas a organização sugere a doação espontânea de 1 kg de alimento não perecível. O montante arrecadado será destinado para entidades cadastradas junto ao Centro de Promoção Social Municipal de Limeira (Ceprosom). A realização da 13ª Festa da Laranja de Limeira é da Associação Limeirense de Autismo (ALAM).

SERVIÇO:

Evento: 13ª Festa da Laranja de Limeira

Data: 21 a 24 de agosto de 2025

Local: Parque Cidade, Limeira, SP

Atrações: Digão (do Raimundos), Márcio e Douglas, Lucas Elias e Banda Estação Flashback, Kim (Banda Catedral), Rick Lima, Glaucy Sousa, Bruno Valente e Zé Neto e Vinicios.

Discotecagem e locução: Daves dos Santos