Deportivo Itapirense é campeão da Terceira Divisão da Copa Itapira

Em uma decisão com as principais emoções reservadas para a reta final, o Deportivo Itapirense superou o RL e foi campeão da Terceira Divisão da Copa Itapira de Futebol Amador 2025 ‘Antônio Aparecido de Godoy’. A final foi realizada neste domingo, dia 28 de setembro, no Campo dos Prados.

O tempo normal terminou empatado em 1 a 1. Aos 35 do segundo tempo, Edson abriu o placar para o RL. Já aos 43 minutos, Wesley, de pênalti, deixou tudo igual. A igualdade levou o jogo para as penalidades. Wesley, João Antonio e Donizete converteram as cobranças do Deportivo, enquanto apenas Eriton fez para o RL, terminando em 3 a 1.

Este foi o primeiro título da história do Deportivo, que em 2025 completou 30 anos de fundação. O RL chegou ao quinto vice-campeonato na Terceira Divisão, mas ostenta o título de campeão da Segundona em 2023. Após o jogo, atletas e membros das comissões técnicas foram premiados com medalhas.

As equipes receberam os troféus de campeã e vice e o atacante Alex, do Arsenal Itapirense, com 7 gols, foi premiado como artilheiro do campeonato. Participaram da cerimônia de entrega das premiações o prefeito Toninho Bellini, o secretário de Esportes e Lazer, Moisés Germano, e o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Florence.