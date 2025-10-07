Deputado Carlos Sampaio anuncia R$ 1 milhão para obra do Pronto Socorro em Santo Antônio de Posse

Recurso federal será destinado à conclusão da unidade de saúde, que terá 2 mil m² e estrutura para atendimentos de urgência e emergência

Nesta segunda-feira, 6 de outubro, o deputado federal Carlos Sampaio esteve em Santo Antônio de Posse para visita à Prefeitura Municipal e às obras do Pronto Socorro Avançado, oportunidade em que anunciou a liberação de R$ 1 milhão em recursos federais destinados à construção da unidade de saúde, muito aguardada pela população.

A reunião contou com a presença do prefeito Ricardo Cortez, do vice-prefeito Preto Eventos, do presidente da Câmara, Adalberto Bergo Filho, da vereadora Cláudia Ferrari, além de secretários municipais e servidores. Durante a visita, Carlos Sampaio pôde conhecer de perto o andamento das obras e conversar sobre as melhorias que os recursos irão possibilitar.

O prefeito Ricardo Cortez destacou a importância do investimento:

“Esses recursos são fundamentais para ampliar a qualidade e a eficiência do atendimento no município. É uma honra receber o Carlão aqui e, principalmente, agradecemos a ajuda com essa obra, que será um verdadeiro salto na saúde de Santo Antônio de Posse”.

“É uma honra estar retornando esse contato com o município e poder fazer bons anúncios para coisas boas na cidade. A emenda será feita agora em novembro, já assumi esse compromisso público e o pagamento será feito em abril do ano que vem. Contem comigo,” reforçou o deputado.

O novo Pronto Socorro Avançado terá uma área total de 2 mil m² distribuídos em dois pisos, com o objetivo de oferecer mais estrutura e qualidade nos serviços de saúde. O piso térreo será destinado ao funcionamento do Pronto-Socorro, com recepção, consultórios, salas para exames e procedimentos, além de espaços para urgência e emergência. O piso superior será reservado para futuras ampliações, conforme a demanda do município.