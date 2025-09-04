DER-SP realiza ações de segurança no trânsito em Holambra com foco em jovens motociclistas e estudantes

Iniciativas acontecem paralelamente à operação viária no acesso à 42ª Expoflora; ações reforçam o compromisso do Governo de SP com a conscientização sobre respeito às leis de trânsito, prevenção de acidentes e preservação de vidas

Divulgação DER-SP

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), promove, entre os dias 5 e 8 de setembro, uma série de ações educativas em Holambra, na região de Campinas. As atividades integram os programas Jovens Motociclistas e DER na Escola, que fazem parte da estratégia do Governo de São Paulo para redução de acidentes e promoção da segurança viária.

Na sexta-feira (05/09), o programa DER na Escola será realizado na E.M.E.B. Recanto das Palmeiras, localizada na Estrada Municipal HBR-210. A atividade envolve crianças de 6 a 10 anos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Com oficinas lúdicas, jogos interativos e atividades pedagógicas, os alunos serão incentivados a refletir sobre segurança viária e cidadania, tornando-se multiplicadores de boas práticas no trânsito.

Nos dias 06/09 (sábado) e 07/09 (domingo), o programa Jovens Motociclistas estará presente na rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107), na altura do km 34. As ações contarão com a dinâmica “Consciência x Culpa”, que propõe reflexões sobre escolhas cotidianas dos condutores e seus impactos diretos na segurança. O objetivo é sensibilizar motociclistas sobre direção defensiva, uso de equipamentos de proteção e respeito às normas de trânsito.

Encerrando o ciclo de atividades, na segunda-feira (08/09), o DER na Escola será levado à E.M.E.B. Maria José Moreira Van Ham, no centro de Holambra. Mais uma vez, crianças do ensino fundamental participarão de atividades educativas voltadas à formação de um trânsito mais seguro e humano.

“A educação é tão essencial quanto a infraestrutura para salvar vidas e garantir uma mobilidade mais humana”, afirma Sergio Codelo, presidente do DER-SP.

As ações educativas complementam o trabalho operacional do DER-SP durante a Operação Holambra 2025, que mobiliza mais de 90 colaboradores e 28 veículos para garantir segurança e fluidez no acesso à 42ª Expoflora. Combinando infraestrutura reforçada e iniciativas de conscientização, o DER-SP reafirma seu compromisso com a segurança viária e o bem-estar dos visitantes que trafegam pela SP-107 durante os dias de evento.

Serviço: DER-SP realiza ações de segurança no trânsito em Holambra com foco em jovens motociclistas e estudantes

DER na Escola

E.M.E.B. Recanto das Palmeiras

Data: sexta-feira, 05/09

Horário: das 13h às 17h

Local: Estrada Municipal Vicinal Hbr 210, Rua Palmeiras – Holambra/SP

E.M.E.B. Maria José Moreira Van Ham

Data: segunda-feira, 08/09

Horário: das 7h às 12h

Local: Rua Leandro Gonçalves, 135, Centro – Holambra/SP

Jovens Motociclistas

Data: sábado, 06/09

Horário: das 10h às 14h

Local: SP 107 – Km 34

Data: domingo, 07/09

Horário: das 10h às 14h

Local: SP 107 – Km 34