DER-SP realiza Operação Holambra 2025 para reforçar segurança e fluidez no acesso à 42ª Expoflora

Cerca de 45,5 mil veículos devem circular pela rodovia Prefeito Aziz Lian (SP 107) até 28 de setembro; operação mobiliza 92 colaboradores e 28 veículos operacionais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), realiza até o dia 28 de setembro a Operação Holambra 2025. A ação adota medidas especiais de tráfego para garantir segurança, conforto e fluidez aos usuários da rodovia Prefeito Aziz Lian (SP 107), principal acesso à 42ª Expoflora, maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, que acontece entre os dias 29 de agosto e 28 de setembro na cidade de Holambra, região de Campinas.

A expectativa é que aproximadamente 45,5 mil veículos circulem pelo trecho durante o período. Para atender ao aumento do fluxo e reduzir impactos no sistema viário, o DER-SP mobilizou 92 colaboradores e 28 veículos operacionais, entre caminhonetes, guinchos leves e pesados, picapes, motos, papacones e van. As equipes estarão posicionadas entre os km 28,1 e 36,4 da SP 107.

“Operações especiais como a de Holambra refletem o compromisso do DER-SP com a mobilidade segura. Atuamos com planejamento, equipes preparadas e estrutura adequada para garantir que os visitantes possam chegar e sair com conforto, segurança e tranquilidade”, afirma Sergio Codelo, presidente do DER-SP.

A Operação Holambra integra o calendário anual de ações especiais do DER-SP em apoio a grandes eventos no estado. Nessas ocasiões, as equipes intensificam a atuação para agilizar atendimentos, reforçar a sinalização, manter as boas condições da rodovia e assegurar fluidez ao tráfego.

Trechos com intervenções programadas na SP 107

Controle de acesso

km 32,1

km 32,5 (ônibus e veículos leves)

km 33,7 (caixa de acomodação)

km 33,7 (saída do evento – Moinho)

km 33,7 ao km 36,4

Fechamento de eixo

km 29,1 ao km 36

Divisão de fluxo

km 31

Reforço na sinalização

km 30,2 (divisão de fluxo – 2 faixas)

Organização de acesso

km 28,4

km 32,5 (saída do evento – Cidade)

Acostamento liberado

km 28,1 ao km 33,7

km 30,9 ao km 28,1

Retorno no dispositivo

km 31,1 (saída do evento – Portal)

km 36,4 ao km 33,7

Fonte Agência SP