Desenho industrial: a proteção da forma e da estética dos produtos

Olá, leitor! Você já parou para pensar que a aparência de um produto pode ser tão valiosa quanto sua função? Muitas vezes, é o design que atrai o consumidor na hora da compra, seja pela forma, pela cor ou pelo estilo diferenciado. É nesse ponto que entra a figura do desenho industrial, uma importante modalidade de propriedade intelectual que garante proteção legal à estética de um produto.

O que é o desenho industrial

O desenho industrial é a proteção concedida à forma plástica ornamental de um objeto ou ao conjunto ornamental de linhas e cores que podem ser aplicados a um produto. Em outras palavras, ele protege a aparência externa que confere novidade e originalidade, mas não a função técnica do produto. O que se valoriza aqui é a estética, aquilo que torna o produto visualmente atraente e único no mercado.

Por que registrar um desenho industrial

Registrar um desenho industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é essencial para garantir exclusividade. Com esse registro, o titular tem o direito de impedir terceiros de copiar ou explorar indevidamente a estética protegida sem autorização. Isso significa proteger investimentos feitos em inovação e design, além de valorizar a marca e gerar diferencial competitivo. Sem o registro, abre-se espaço para cópias e imitações que podem prejudicar o negócio.

Prazo e validade da proteção

O registro de desenho industrial tem validade inicial de dez anos, contados a partir da data do depósito no INPI, podendo ser prorrogado por mais três períodos consecutivos de cinco anos cada, totalizando até vinte e cinco anos de proteção. É um período considerável que assegura ao criador tranquilidade para explorar comercialmente seu produto sem o risco de cópias ilegais.

Conclusão

O desenho industrial é uma ferramenta estratégica para empresas e profissionais que investem na aparência de seus produtos. Ele garante exclusividade, fortalece a identidade do negócio e protege contra práticas de concorrência desleal. Se você atua em áreas como moda, design, mobiliário, embalagens, automotivo ou qualquer outro setor que valorize a estética, vale a pena considerar o registro como parte essencial da sua estratégia de proteção.

Maria Vitória Savioli

Advogada – OAB/SP 510.185

Colunista do jornal O Regional