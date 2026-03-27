Desktop é a internet oficial do Limeira Rodeo Music 2026 pelo terceiro ano consecutivo

Com stand interativo, brindes e plataforma 360º, empresa reforça presença em tradicional rodeio do interior paulista

A Desktop, empresa de telecomunicações presente em 200 cidades do interior e litoral de São Paulo, é a internet oficial e uma das patrocinadoras do Limeira Rodeo Music 2026. Neste ano, a parceria chega à sua terceira edição consecutiva e a Desktop marca presença em um dos eventos mais aguardados do calendário sertanejo do interior paulista. A festa acontece nos dias 26, 27 e 28 de março, na Avenida Aristeu Marciano, 3376, Jardim Cordeiro, em Cordeirópolis (SP).

Além de garantir a infraestrutura de conectividade de alta performance para o sucesso da operação ao longo de todo o evento, a Desktop também estará presente com um stand próprio no Limeira Rodeo Music 2026. Com o objetivo de engajar o público levando ainda mais atrações e experiências, a empresa preparou uma série de ativações que incluem gincana com prêmios, acesso a brindes exclusivos da marca e mais. O destaque fica para a Plataforma 360º, que permite que os participantes registrem e compartilhem seus melhores momentos no evento.

O patrocínio ao Limeira Rodeo Music faz parte da estratégia da Desktop de apoiar eventos culturais e esportivos das regiões onde atua, aproximando a marca das comunidades e demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento local. Com conectividade de qualidade e experiências memoráveis, a empresa reafirma seu posicionamento como a internet do interior paulista.

Serviço:

O que: Limeira Rodeo Music 2026

Quando: 26, 27 e 28 de março de 2026

Onde: Avenida Aristeu Marciano, 3376 – Jardim Cordeiro – Cordeirópolis/SP

Sobre a Desktop

A Desktop é a empresa de telecomunicações eleita duas vezes (2024 e 2025) a Melhor Internet do Estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha e destaque nacional em satisfação do cliente pelo NPS Awards 2024. Conta com um dos maiores crescimentos orgânicos de clientes do setor (percentualmente vs TOP 10 empresas de telecomunicações do Brasil e em volumes absolutos em sua região de atuação), segundo dados da ANATEL. Fundada em 1997 na cidade de Sumaré, interior paulista, a companhia oferece acesso à internet 100% via fibra óptica.

Presente em 200 cidades, a Desktop possui mais de 4.500 colaboradores e conecta mais de 1,2 milhões de clientes residenciais e corporativos por meio de 55 mil quilômetros de redes próprias de fibra óptica. Reconhecida entre as melhores empresas do setor, a Desktop mantém altos índices de excelência no atendimento ao consumidor. Desde 21 de julho de 2021, a companhia está listada na Bolsa de Valores brasileira.