Dez jogos movimentam as Taças Prata e Ouro de Futsal em Jaguariúna

Rodada foi marcada por equilíbrio, muitos gols e destaque para a goleada do Peralta na Taça Prata

O Campeonato Amador de Futsal de Jaguariúna seguiu agitado neste final de semana com dez partidas realizadas pelas Taças Prata e Ouro, no Ginásio do Azulão. A rodada de sábado (18), que seria disputada no Ginásio da Roseira de Baixo, foi adiada. As partidas demonstraram o alto nível técnico da competição e a grande participação das equipes locais.

Pela Taça Prata, destaque para a expressiva vitória do Peralta por 12 a 3 sobre o Falcões FC, além do bom desempenho da Vila São José, Ponte Preta Futsal e Cascavél. Já na Taça Ouro, o Beira Rio venceu por goleada o E.C. Lyon (10 a 2), enquanto o time Família Planalto garantiu uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Olímpico.

Resultados da rodada:

📍 Ginásio Azulão – Taça Prata – 4ª Rodada

Falcões FC 3 x 12 Peralta

Vila São José 4 x 1 Aliança JR

Roseira de Baixo 3 x 5 Ponte Preta Futsal

Madrid 2 x 3 Rataiada Futsal

Cascavél 5 x 1 Expressinho

Olímpico JR 5 x 2 MAC

📍 Ginásio Azulão – Taça Ouro – 3ª Rodada

Roma Futsal 9 x 2 Planalto

Olímpico 0 x 1 Família Planalto

E.C. Lyon Futsal 2 x 10 Beira Rio

Sudeste 2 x 5 Revelação

A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna e segue movimentando o calendário esportivo da cidade com partidas emocionantes e grande participação da comunidade.