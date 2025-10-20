Dez jogos movimentam as Taças Prata e Ouro de Futsal em Jaguariúna
Rodada foi marcada por equilíbrio, muitos gols e destaque para a goleada do Peralta na Taça Prata
O Campeonato Amador de Futsal de Jaguariúna seguiu agitado neste final de semana com dez partidas realizadas pelas Taças Prata e Ouro, no Ginásio do Azulão. A rodada de sábado (18), que seria disputada no Ginásio da Roseira de Baixo, foi adiada. As partidas demonstraram o alto nível técnico da competição e a grande participação das equipes locais.
Pela Taça Prata, destaque para a expressiva vitória do Peralta por 12 a 3 sobre o Falcões FC, além do bom desempenho da Vila São José, Ponte Preta Futsal e Cascavél. Já na Taça Ouro, o Beira Rio venceu por goleada o E.C. Lyon (10 a 2), enquanto o time Família Planalto garantiu uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Olímpico.
Resultados da rodada:
📍 Ginásio Azulão – Taça Prata – 4ª Rodada
Falcões FC 3 x 12 Peralta
Vila São José 4 x 1 Aliança JR
Roseira de Baixo 3 x 5 Ponte Preta Futsal
Madrid 2 x 3 Rataiada Futsal
Cascavél 5 x 1 Expressinho
Olímpico JR 5 x 2 MAC
📍 Ginásio Azulão – Taça Ouro – 3ª Rodada
Roma Futsal 9 x 2 Planalto
Olímpico 0 x 1 Família Planalto
E.C. Lyon Futsal 2 x 10 Beira Rio
Sudeste 2 x 5 Revelação
A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna e segue movimentando o calendário esportivo da cidade com partidas emocionantes e grande participação da comunidade.