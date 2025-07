Docente do Senac Campinas lança livro sobre coquetelaria com aula aberta e gratuita

O evento conta com a presença do autor Claudio Tiberio Gil e abordará técnicas, culturas e tendências do universo dos drinks

O Senac Campinas e a Editora Senac SP convidam e realizam, em 18/7, às 19h, a masterclass gratuita “O Universo da Coquetelaria: culturas, técnicas e preparos”, conduzida pelo docente da unidade, Claudio Tiberio Gil e voltada a profissionais da área de alimentos e bebidas, estudantes e ao público em geral interessado em ampliar seus conhecimentos. A atividade marca o lançamento do livro Bartender profissional – Fundamentos e técnicas essenciais, publicação da Editora Senac São Paulo.

Claudio, autor da obra, ministrará uma masterclass em forma de imersão no universo da coquetelaria, com foco em técnicas, práticas de preparo e nas culturas que envolvem os diferentes estilos e serviços de bar. Com mais de 20 anos de experiência no setor, o palestrante compartilhará conhecimentos que integram fundamentos técnicos e tendências de mercado.

O evento é uma oportunidade de despertar novos olhares sobre a coquetelaria. “Quero mostrar que preparar um drink envolve história, cultura, sensibilidade e respeito ao paladar de quem será servido. Espero que cada participante saia do evento com novas ideias, inspiração e, claro, mais paixão por essa arte”, conclui Claudio Tiberio Gil, docente do Senac Campinas.

“Esse tipo de evento é uma oportunidade para promover o diálogo entre conhecimento técnico, vivência profissional e a valorização da cultura do preparo de bebidas. É uma forma de reconhecer a coquetelaria como uma arte que envolve também história e sensibilidade, além de atender um público cada vez mais exigente”, destaca Heloisa Vendramini, Gerente do Senac Campinas.

Durante o encontro, os participantes poderão adquirir exemplares do livro, que também estão disponíveis pelo site da Editora Senac São Paulo. Ao final da atividade, haverá sessão de autógrafos com o autor.

A participação é gratuita, com vagas limitadas e certificado de participação. As inscrições devem ser feitas pelo site do Senac Campinas: https://eventos.sp.senac.br/evento/masterclass-o-universo-da-coquetelaria-culturas-tecnicas-e-preparos/.

Além de Campinas, a masterclass será realizada em outras cidades do Estado de São Paulo e a presença confirmada do autor, Claudio Tiberio Gil. Em 19/7, o evento acontece em Salto, no Bar e Restaurante Casa da Tia, a partir das 19h, com demonstrações práticas e sessão de autógrafos conduzidas pelo autor.

Já em 24/7, em Ilha Bela, durante a Semana Internacional de Vela de Ilhabela, a partir das 17h, na Livraria Ponto das Letras. A proposta é unir literatura, música e experiências sensoriais em um ambiente descontraído à beira-mar.

Sobre o autor



Claudio Tiberio Gil é formado em Tecnologia da Gastronomia e Gerontologia, especialista em Vigilância Sanitária e Educação de Adultos. Com mais de 20 anos de atuação no setor de alimentos e bebidas, é docente do Senac Campinas e outras instituições de ensino, sendo referência na área de bebidas.

Ficha Técnica

Bartender profissional – Fundamentos e técnicas essenciais

Autor: Claudio Tiberio Gil

Páginas: 248

Preço: R$ 80

Onde comprar: Editora Senac São Paulo

Serviço:

Senac Campinas

Evento: Masterclass – O Universo da Coquetelaria: culturas, técnicas e preparos

Gratuito | Com certificado de participação

Data: 18/7/25 (sexta-feira)

Horário: 19h às 20h30

Local: Rua Sacramento, 490 – Centro – Campinas/SP

Inscrições: https://eventos.sp.senac.br/evento/masterclass-o-universo-da-coquetelaria-culturas-tecnicas-e-preparos/