Dois motoristas de Santo Antônio de Posse se envolvem em grave acidente em Minas Gerais

Colisão entre caminhão e carreta na MGC-462 deixou um dos condutores em estado grave; vítimas são de Santo Antônio de Posse (SP)

Na tarde desta terça-feira (15), um grave acidente foi registrado na MGC-462, rodovia que liga as cidades de Patrocínio e Perdizes, em Minas Gerais. A colisão ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem e envolveu um caminhão e uma carreta.

De acordo com as informações da imprensa local e da Polícia Militar Rodoviária, o caminhão era ocupado por dois homens naturais de Santo Antônio de Posse (SP), embora um deles tenha sido inicialmente identificado como sendo de Cosmópolis. Ambos são residentes do município paulista.

O motorista do caminhão ficou gravemente ferido, sendo socorrido pelas equipes de resgate que atuaram rapidamente no local. A dinâmica do acidente aponta que a colisão aconteceu durante uma ultrapassagem mal-sucedida, mas os detalhes seguem sob apuração das autoridades mineiras.

O outro ocupante do caminhão também foi atendido, mas sem ferimentos de maior gravidade confirmados até o momento.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, além de equipes médicas e do Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas.

Fonte PN Minas Gerais