DOMINGO TEM VÔLEI DE PRAIA NO AZULÃO
Como parte da programação de aniversário de 71 anos de Jaguariúna, neste domingo, dia 7, acontece no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”, o Azulão, a etapa final da V Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia – Duplas.
A competição reunirá atletas de toda a região, com as melhores duplas jaguariunenses representando a cidade nas categorias masculina e feminina.
O evento tem apoio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna e entrada gratuita.
Programação:
– Categoria Masculina: Início às 8h
– Categoria Feminina: Início às 13h
#Jaguariúna #VôleidePraia #TorneioRegional #Duplas #Esportes #Títulos