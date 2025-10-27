Dupla de Artur Nogueira conquista ouro inédito no JOMI 2025

Jaime e Valdomiro venceram Porto Ferreira na final do buraco nesta segunda (27) e garantiram o primeiro lugar na fase estadual dos Jogos da Melhor Idade

Artur Nogueira alcançou uma conquista inédita na fase estadual dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2025. A dupla Jaime e Valdomiro conquistou a medalha de ouro na modalidade buraco após seis jogos invictos, colocando o município no topo do pódio pela primeira vez na história da competição.

A final aconteceu nesta segunda-feira (27), em São João da Boa Vista, cidade que sedia o maior evento esportivo da melhor idade do Estado de São Paulo, reunindo 158 municípios.

A trajetória da dupla nogueirense foi marcada por grandes vitórias. Na primeira fase, eles venceram Viradouro por 2 a 0, Caieiras por 2 a 0, e Sandovalina por 2 a 0. Nas eliminatórias, a dupla venceu Mauá por 2 a 0, Campinas por 2 a 1 e garantiu o ouro ao superar Porto Ferreira na final por 2 a 1.

O resultado consagra Artur Nogueira com o primeiro lugar invicto, seguido por Porto Ferreira, em segundo, e Caieiras, em terceiro.

O prefeito Lucas Sia (PL) comemorou o feito e parabenizou os atletas pela dedicação e desempenho exemplar. “É um orgulho enorme ver Artur Nogueira entre os melhores do Estado e, agora, no lugar mais alto do pódio. Jaime e Valdomiro são exemplo de superação, companheirismo e amor pelo esporte. Essa conquista é de todos nós nogueirenses.”

Além do ouro no buraco, a dupla Cido e José Luiz também se destacou na competição ao ficar entre as oito melhores do Estado na modalidade dominó, reforçando o bom desempenho de Artur Nogueira no JOMI 2025.

O grupo nogueirense é liderado pela técnica Matilde Figueiredo e conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que incentiva o esporte como ferramenta de saúde, convivência e valorização da melhor idade.