DUPLAS LOCAIS SE DESTACAM NO VÔLEI DE PRAIA DA V COPA JAGUARIÚNA
Como parte da programação de aniversário de 71 anos de Jaguariúna, neste domingo, dia 7, foi cumprida no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”, o Azulão, a etapa final da V Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia – Duplas.
Cinco duplas locais subiram ao pódio e a competição reuniu atletas de toda a região nas categorias masculina e feminina e contou com apoio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.
Resultados Masculino:
Jaguariúna “B” (Bruno e Pedro) Campeã
Jaguariúna “A” (Paulo e William) Vice campeã
Arena ME/São João da boa Vista “A” (Adelson e Geraldo) 3ª colocada
Jaguariúna “C” (Carlos e Giovane) 4ª colocada
Resultados Feminino:
Jaguar T.C./Jaguariúna “A” (Tania e Kelli) Campeã
Alegria Alegria/Paulínia “A” (Rebeca e Kelly) Vice campeã
Jaguariúna “C” ( Tatiana, Milena e Ana) 3ª colocada
Santo Antônio de Posse “A” (Camila e Bianca) 4ª colocada
#Jaguariúna #VôleidePraia #TorneioRegional #Duplas #Esportes #Títulos
Fotos: Divulgação SEJEL