DVZ Consultoria promove encontro sobre terceirização e trabalho temporário

Evento vai debater tendências, modelos de contratos e melhores práticas na gestão de pessoas

Modalidades alternativas de contratos de trabalho, como a terceirização e trabalho temporário, tem se consolidado como soluções estratégicas para empresas de diversos setores. Dados recentes apontam um aumento significativo na adoção destes modelos, tanto na indústria como em serviços. Essas práticas têm sido impulsionadas por desafios econômicos e pela necessidade de maior eficiência operacional.

Para aprofundar o tema, a DVZ Consultoria realiza no dia 28 de outubro de 2025, às 8h, no Restaurante Coco Bambu do Shopping Iguatemi Campinas, um café da manhã voltado a profissionais de RH, com a palestra “Terceirização e Trabalho Temporário – Modelos Estratégicos de Contratos”.

O encontro vai apresentar as melhores práticas e tendências no uso de contratos de trabalho, com foco especial em terceirização e trabalho temporário, áreas em que a DVZ possui ampla experiência e reconhecimento.

A palestra será conduzida pela Dra. Amanda Moreira Joaquim, advogada especialista em Direito do Trabalho com mais de 21 anos de atuação, que vai compartilhar orientações práticas, aspectos jurídicos, operacionais e financeiros, além de casos reais que auxiliam os profissionais de RH a tomarem decisões mais seguras e eficazes.

O evento contará também com a participação de Leila Lindymuth e Sameila Brandão, fundadoras da DVZ Consultoria, e de Karla Poltronieri, especialista em RH e gestão de pessoas. As executivas vão reforçar como a terceirização e o trabalho temporário podem ser ferramentas estratégicas para aumentar eficiência, reduzir riscos e valorizar o capital humano.

“O objetivo é mostrar como esses modelos contratuais, quando bem estruturados, podem trazer mais eficiência, redução de riscos e menores custos, sem abrir mão da segurança jurídica e da valorização do capital humano”, destaca Leila Lindymuth, fundadora da DVZ Consultoria.

“A terceirização e o trabalho temporário são respostas rápidas às mudanças do mercado, mas também estratégias de fortalecimento da gestão de pessoas quando adotados de forma planejada”, complementa Karla Poltronieri.

Especialmente na indústria, onde sazonalidades, picos de produção e necessidade de adaptação rápida são comuns, esses modelos estratégicos de contrato ajudam a manter operações eficientes sem comprometer a estrutura permanente ou assumir riscos legais desnecessários.

O evento também contará com a parceria da artista plástica Luciane Moreira, que oferecerá um voucher especial para presentear um dos convidados, reforçando o caráter exclusivo e a experiência diferenciada do encontro.

Com essa iniciativa, a DVZ Consultoria reforça seu compromisso em apoiar gestores de RH na tomada de decisões estratégicas, unindo conhecimento jurídico e experiência prática em gestão de pessoas.

Sobre a DVZ Consultoria

A DVZ Consultoria é referência em terceirização de Recursos Humanos, oferecendo soluções personalizadas que unem redução de custos, qualificação profissional e segurança jurídica. A empresa atua ao lado de indústrias e organizações de diferentes setores para fortalecer a gestão de pessoas e potencializar resultados.

Crédito Leila Lindymuth, fundadora da DVZ Consultoria.

Crédito Sameila Brandão uma das fundadoras da DVZ Consultoria